 Ayrıldıkları iddia edilen İrem Sak ile Furkan Korkmaz poz verdi

Oyuncu İrem Sak ve basketbol oyuncusu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren ünlü çift, Vadi Galiard’da yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı.

Yeni sezon öncesi dinlendiğini ve üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirten İrem Sak, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. Daha sonra Vadistanbul Summer Festi gezerek keyifli bir gün geçiren İrem Sak ve Furkan Korkmaz samimi ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Çiftin, ggeçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.