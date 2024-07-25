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Ayrıldıkları iddia edilen İrem Sak ile Furkan Korkmaz poz verdi

Ayrıldıkları iddia edilen İrem Sak ile Furkan Korkmaz poz verdi. İşte detaylar...

Ayrıldıkları iddia edilen İrem Sak ile Furkan Korkmaz poz verdi

Oyuncu İrem Sak ve basketbol oyuncusu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren ünlü çift, Vadi Galiard’da yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı.

 Ayrıldıkları iddia edilen İrem Sak ile Furkan Korkmaz poz verdi

Yeni sezon öncesi dinlendiğini ve üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirten İrem Sak, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. Daha sonra Vadistanbul Summer Festi gezerek keyifli bir gün geçiren İrem Sak ve Furkan Korkmaz samimi ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Çiftin, ggeçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti.

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