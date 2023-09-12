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Ezgi Mola kuaför mağduru oldu! O anları sosyal medyada paylaştı

Saçına kuaförde maşa yaptıran oyuncu Ezgi Mola, ortaya çıkan görünümü beğenmeyince kuaförlere isyan etti.

Ezgi Mola kuaför mağduru oldu! O anları sosyal medyada paylaştı

İşletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturan Ezgi Mola, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Mola, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor.

Ezgi Mola kuaför mağduru oldu! O anları sosyal medyada paylaştı

 Ancak sempatik ve samimi hâlleriyle dikkat çeken Ezgi Mola'nın şu sıralar başı kuaförlerle dertte...

Geçtiğimiz aylarda kuaförde yaptırdığı, hüsrana uğratan maşasını paylaşan Ezgi Mola, benzer bir durum yaşadı.

 Kuaför isyanını da sosyal medya hesabından paylaşan Mola "Hadi cinnet geçireyim biraz" notunu düştü.

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