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Ezgi Mola çocuğuna ne isim verecek? İşte cevabı...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola çocuğuna ne isim verecek?

Ezgi Mola çocuğuna ne isim verecek? İşte cevabı...

Baby Turco Doğadan’ın yeni marka yüzü, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola oldu. Boop Kuruçeşme’de gerçekleştirilen lansman kampanyası etkinliğinde dostları Ezgi Mola'yı yalnız bırakmadı. Heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu "Güzel bir iş birliği oldu, markanın doğallıktan yana olması benim için çok önemliydi" dedi. Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu "Herkes tavsiye veriyor, sorsam da sormasam da ne yapmam gerektiği ile ilgili listeler yapılıyor, ilk defa tecrübe ettiğim için bilmediğim bir dünyaya girdim ben de ama insanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor, ben de elimden geldiğince o şekilde yapıyorum" dedi.

Ezgi Mola çocuğuna ne isim verecek? İşte cevabı...
Bebek doğduktan sonra birlikte reklam filminde oynama fikrine sıcak bakmadığını söyleyen oyuncu "Ona saygı duymam gerekiyor, onun adına karar vermek istemem, ileride 'Bana neden böyle yaptın!' diyebilir. Zaman neyi gösterir bilmiyorum" dedi.
Bebeğin tekmelemeye başladığını söyleyen oyuncu "20-25 gündür tekmeleriyle tanışmış oldum, ilk tekmesinde de çok şaşırdım, bu yolculuğu onunla birlikte yaşıyor olmak çok güzel bir his. Mustafa da bu süreci idrak etmeye çalışıyor. Eğleniyoruz birlikte" dedi.

Ezgi Mola çocuğuna ne isim verecek? İşte cevabı...
Oda hazırlığı gibi bir durumun şu an olmadığını söyleyen oyuncu "Zaman içerisinde yapacağım, o konuda biraz rahatım, psikolojik desteği bu süreçte değil her zaman alıyordum, bu hepimiz için önemli" dedi.
Hamileliğin ilk günlerinde sürekli uyuduğunu söyleyen oyuncu "Dinlenerek ve uyuyarak geçirdim ilk zamanları, Mustafa'nın davranışlarında maalesef bir değişiklik olmadı. (Gülüyor) Daha çok yanımda olmasını temenni ediyorum, malumunuz yoğun çalışıyor, şaka bir yana Mustafa dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Çok pozitif ve çok iyi bir eş" dedi.

Ezgi Mola çocuğuna ne isim verecek? İşte cevabı...
İsim konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen oyuncu "Aklımızda birkaç tane var ama herkesin aşina olduğu bir isim olur diye düşünüyorum" dedi.

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