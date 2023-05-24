  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ezgi Mola'dan müjdeli haber

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Mola'dan müjdeli haber

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda yapımda başrol oynayan Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.


Uzan zamandır işletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir ilişkisi olan ve koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan Ezgi Mola, pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.

Ezgi Mola'dan müjdeli haber


EVLENDİLER!

Ünlü çift, 8 Mayıs'ta ise muratlarına ererek aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Mola ve Aksakallı'nın sade nikâh törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katıldığı öğrenildi.

İkilinin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı.

GELİNLİKLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Müjdeli haberi gelinlikli fotoğrafını Instagram sayfasından duyurarak paylaşan Ezgi Mola'ya, beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncunun gelinliği, Özgür Masur tarafından tasarlandı.

MÜJDELİ HABER!

Milliyet Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Ezgi Mola'nın bebek beklediği ortaya çıktı. Ünlü isim, "Şu anda sadece eşim ve ailem biliyor" diyerek, müjdeli haberi doğruladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ezgi Mola'nın gelinliği sosyal medyada olay oldu
  Magazin

Ezgi Mola'nın gelinliği sosyal medyada olay oldu

Ünlü çift Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı evleniyor
  Magazin

Ünlü çift Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı evleniyor

Hazal Kaya hakkında hapis istemi
  Magazin

Hazal Kaya hakkında hapis istemi

Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması
  Magazin

Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan hayranlarını sevindiren haber
  Magazin

Ayça Ayşin Turan'dan hayranlarını sevindiren haber

Afra Saraçoğlu hangi yeni markanın yüzü oldu?
  Magazin

Afra Saraçoğlu hangi yeni markanın yüzü oldu?