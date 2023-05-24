Ezgi Mola'dan müjdeli haber

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda yapımda başrol oynayan Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.



Uzan zamandır işletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir ilişkisi olan ve koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan Ezgi Mola, pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.



EVLENDİLER!

Ünlü çift, 8 Mayıs'ta ise muratlarına ererek aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Mola ve Aksakallı'nın sade nikâh törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katıldığı öğrenildi.

İkilinin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı.

GELİNLİKLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Müjdeli haberi gelinlikli fotoğrafını Instagram sayfasından duyurarak paylaşan Ezgi Mola'ya, beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncunun gelinliği, Özgür Masur tarafından tasarlandı.

MÜJDELİ HABER!

Milliyet Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Ezgi Mola'nın bebek beklediği ortaya çıktı. Ünlü isim, "Şu anda sadece eşim ve ailem biliyor" diyerek, müjdeli haberi doğruladı.

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