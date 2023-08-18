 Altı aylık hamile olan Ezgi Mola AVM'de görüntülendi

Ezgi Mola, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Altı aylık amile olan ve doğuma sayılı günlerin kaldığı şu zamanlarda tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı.

Kısa süren alışveriş turu sonrasında arkadaşlarıyla bir araya gelen Mola, her zaman olduğu gibi neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

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