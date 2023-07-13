Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu olacak

Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girmişti. Çift, kısa süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.



İkili, ailesi ve arkadaşlarına cinsiyet öğrenme partisi düzenledi.



İkili, partide erkek bebek beklediklerini duyurdu.



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