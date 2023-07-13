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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu olacak

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, çocuklarının cinsiyetini açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu olacak

Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girmişti. Çift, kısa süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu olacak
İkili, ailesi ve arkadaşlarına cinsiyet öğrenme partisi düzenledi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu olacak
İkili, partide erkek bebek beklediklerini duyurdu.

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