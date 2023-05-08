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Ezgi Mola'nın gelinliği sosyal medyada olay oldu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlendi. Oyuncunun gelinliği olay oldu. İşte detaylar...

Ezgi Mola'nın gelinliği sosyal medyada olay oldu

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Swiss Otel Maçka'da aile arasında düzenlenen nikah töreniyle bugün dünya evine girdi. Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Ezgi Mola'nın gelinliği sosyal medyada olay oldu

Ezgi Mola'nın gelinliği Özgür Masur imzası taşıyor. Mola'nın gelinliği sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun gelinliği birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

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