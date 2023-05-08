Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Swiss Otel Maçka'da aile arasında düzenlenen nikah töreniyle bugün dünya evine girdi. Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Ezgi Mola'nın gelinliği Özgür Masur imzası taşıyor. Mola'nın gelinliği sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun gelinliği birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

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