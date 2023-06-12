EYT'li ama emekli olamıyor!

Geleneksel ‘Babalar Günü’nü bu yıl tenis kortlarında kutlayan Emre Altuğ ve oğlu Kuzey, Levent Tenis Kulübünün kurucusu, genç girişimci Umut Üngör ve babası Sadık Üngör ile maç yaptı. 4-4 berabere biten karşılaşma sonrası Emre Altuğ, oğlu ile birlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

ÇALIŞIRKEN MUTLU OLUYORUM



Oğlu Kuzey ile ilk kez çiftler kategorisinde mücadele ettiklerini belirten Emre Altuğ, reyting rekoru kıran Yalı Çapkın dizisinin sezon final yapsa da bu yazı çalışarak geçireceğini açıkladı. Altuğ, “Dizinin çekimlerine Ağustos sonlarına doğru tekrar başlayacağız. Onun dışında yoğun bir konser programım var. Bu yaz konser ağırlıklı geçecek. Ben çalışmayı seviyorum. Benim başka eğlencem yok. İşimi yaparken eğleniyorum. Bu yüzden çalışırken yorulmuyorum. Bazı zamanlar işler çakışıyor. Gündüz bütün gün çekim akşam da bir de konser olursa ancak o gün yorulmuş oluyorum.50’yi geçtim fazla da zorlamamak gerekiyor” dedi.

PRİMLERİMİ ÖDEMEMİŞ LER



Teoman’dan sonra Emre Altuğ da EYT’li olduğunun müjdesini verdi. Altuğ, “Teoman söylediğinde bende çok güldüm. Bende EYT’li olmak üzereyim. 1989 yılında çalışmaya başladım. Hakkım var. Primlerim ama eksik. Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar. Biz de zannediyoruz ki primlerimiz ödeniyor. Öyle olmuyormuş meğerse. Sonuç itibariyle bu bizim doğal hakkımız, emeğimizi verdik. Emekliliğinizde hiç çalışmazsak, bir şekilde bize destek olacak. Hayatın ne getireceği belli olmaz” diye konuştu.

SAÇLARIMI BOYATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Kırlaşan saçlarını boyatmayı düşünmediğini ifade eden başarılı sanatçı, “Ben işim ne gerektiriyorsa ona ona göre davranıyorum. Dizide saçlarımı boyamam gerekiyor. Ama bundan çok memnunum. Boyamayı bende sevmiyorum. Ak saçlar zamanın insana kazandırdıklarının bir ölçüde simgesidir” dedi.

KUZEY LGS’YE GİRMEDİ

Çocuklarının gelecekte neye ilgi duyarsa başarılı olmaları için hep yanında olduklarını açıklayan sanatçı, şöyle konuştu:



“Ben babamdan böyle gördüm. Rahmetli babam bizim önümüzü açtı. Bir gün ‘gitar çalmak istiyorum’ dedim. Gidip adam sahaflardan gitar metodu alıp geldi. ‘Çalacaksan adam gibi çal’ diye. Sonra oyuncu olmak istiyordum. ‘Okuluna gideceğiz o zaman’ dedi. Hiç önümüzü kapatmadı. Kuzey de LGS'ye girmedi. Kendisi girmek istemedi biz de zorlamadık. Kuzey spora çok yatkın. Uzay da futbola çok düşkün.

Gidişat ya akademi ya da konservatuar gibi görünüyor. Hangisini seçerse biz önünü açmak için elimizden geleni yapacağız”



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