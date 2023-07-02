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Emre Altuğ'dan sürpriz proje

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde oynayan Emre Altuğ'dan sürpriz proje... İşte haberin detaylar...

Emre Altuğ'dan sürpriz proje

Emre Altuğ, "07.07.2023 arabik bir sürprize hazır olun" notuyla yeni şarkısı ‘Yanabilir Her Şey’in müjdesini verdi.

  Emre Altuğ'dan sürpriz proje

Altuğ, Arapların geleneksel kıyafetleriyle pozlarını paylaştı.

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