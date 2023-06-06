 Gözde Kansu dizideki partneri Emre Altuğ ile aşk mı yaşıyor? Gözde Kansu ilk kez açıkladı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu, "Şu an sezon finalini çekiyoruz. Çok güzel bir sezondu. Harika bir sezon geçirdik. Ülkede çok olaylar yaşadık ona rağmen biz biraz ayakta tutabildiysek ne mutlu bize" dedi.



Kansu, dizide eşini canlandıran Emre Altuğ ile aşk yaşadığı iddialarına ise, "Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz haberlere, "Demek karı-koca olarak yakışıyoruz" diyerek, güldük eğlendik. Onunla arkadaş olmam muhteşem. Hayatımda kimse yok. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, paylaşıyor.

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