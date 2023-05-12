Emre Altuğ'un acı günü

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde yer alan Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tuncer Altuğ'un cenaze bilgileri ise açıklanmadı.

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