Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ "Sizi tanıdığınız ilk günden beri hep dinamik ve genç görünüyorsunuz. Sırrı nedir?" sorusuna, "Sırrı, aşkla yaşamak. Yaptığım iki işi de çok seviyorum ve bunun çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımın da çok etkisi var. Onlar beni nasıl idol olarak görüyorsa, ben de onları idol olarak görüyorum ve ister istemez onlarla yarışıyorum. Genetik açıdan da avantajlı olduğumu düşünüyorum." diyerek cevapladı.

"ÇAĞLA'YLA KÜS DEĞİLİM GÖZDE'YE AŞIK DEĞİLİM"

"Çağla hanımla dargınlık mı var?" sorusunu Altuğ, "Geçen gün, benim ağzımdan "Çağla ile Barışmam' Gözde'ye aşığım." diye yazmışlar. Ben de şimdi diyorum ki, "Çağla ile küs değilim, Gözde'ye de aşık değilim." Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve bunu paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Çocuklarımın annesine küsmek gibi bir lüksün zaten yok. Barışmaktan kasıt Eğer eskiye dönmekse, hayır, öyle bir durum yok. Gözde ile de arkadaşlığımı bozmayacağım." diye cevap verdi.

"HAYATIMDA BİRİ OLABİLİR"

Son olarak "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu Altuğ, "Olabilir. Buna bir süredir hayır demiyorum. İzin verirseniz bunu kendi içinde yaşamak istiyorum. Eğer ortalığa çıkarsak siz de görürsünüz." diye cevapladı.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Altuğ misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

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