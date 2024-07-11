  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Emre Altuğ en özel sırrını açıkladı! Aşk sorusuna ilginç cevap

Türk pop müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi  Hotel'in Amfi Tiyatronun açılış gecesinde sahne aldı. Altuğ, sahne öncesi özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Emre Altuğ en özel sırrını açıkladı! Aşk sorusuna ilginç cevap

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ "Sizi tanıdığınız ilk günden beri hep dinamik ve genç görünüyorsunuz. Sırrı nedir?" sorusuna, "Sırrı, aşkla yaşamak. Yaptığım iki işi de çok seviyorum ve bunun çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımın da çok etkisi var. Onlar beni nasıl idol olarak görüyorsa, ben de onları idol olarak görüyorum ve ister istemez onlarla yarışıyorum. Genetik açıdan da avantajlı olduğumu düşünüyorum." diyerek cevapladı.

Emre Altuğ en özel sırrını açıkladı! Aşk sorusuna ilginç cevap

"ÇAĞLA'YLA KÜS DEĞİLİM GÖZDE'YE AŞIK DEĞİLİM"

"Çağla hanımla dargınlık mı var?" sorusunu Altuğ, "Geçen gün, benim ağzımdan "Çağla ile Barışmam' Gözde'ye aşığım." diye yazmışlar. Ben de şimdi diyorum ki, "Çağla ile küs değilim, Gözde'ye de aşık değilim." Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve bunu paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Çocuklarımın annesine küsmek gibi bir lüksün zaten yok. Barışmaktan kasıt Eğer eskiye dönmekse, hayır, öyle bir durum yok. Gözde ile de arkadaşlığımı bozmayacağım." diye cevap verdi. 

Emre Altuğ en özel sırrını açıkladı! Aşk sorusuna ilginç cevap

"HAYATIMDA BİRİ OLABİLİR"

Son olarak "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu Altuğ, "Olabilir. Buna bir süredir hayır demiyorum. İzin verirseniz bunu kendi içinde yaşamak istiyorum. Eğer ortalığa çıkarsak siz de görürsünüz." diye cevapladı.

Emre Altuğ en özel sırrını açıkladı! Aşk sorusuna ilginç cevap

Röportaj sonrası sahneye çıkan Altuğ misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Emre Altuğ en özel sırrını açıkladı! Aşk sorusuna ilginç cevap

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile sevgili mi? Altuğ'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile sevgili mi? Altuğ'dan şaşırtan açıklama!

Emre Altuğ'dan sürpriz proje
  Magazin

Emre Altuğ'dan sürpriz proje

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu aşkı hakkında konuştu
  Magazin

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu aşkı hakkında konuştu

EYT'li ama emekli olamıyor!
  Magazin

EYT'li ama emekli olamıyor!

Gözde Kansu dizideki partneri Emre Altuğ ile aşk mı yaşıyor? Gözde Kansu ilk kez açıkladı!
  Magazin

Gözde Kansu dizideki partneri Emre Altuğ ile aşk mı yaşıyor? Gözde Kansu ilk kez açıkladı!

Emre Altuğ'un acı günü
  Magazin

Emre Altuğ'un acı günü