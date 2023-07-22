Ege Üniversitesi’nden anlamlı ödül

Şarkıcı Sinan Akçıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu sene ilki düzenlenen “İlham veren kariyer” ödülü’ne layık görüldü.

Öğrencilerin oyları ile belirlenen ödülü Akçıl İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Bilgehan Gültekin’in elinden aldı.

Akçıl konuşmasında basın şehitlerini de unutmadı.

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