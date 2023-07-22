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Ege Üniversitesi’nden anlamlı ödül

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinan Akçıl’a ‘İlham Veren Kariyer’ ödülünü verdi.

Ege Üniversitesi’nden anlamlı ödül

Şarkıcı Sinan Akçıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu sene ilki düzenlenen “İlham veren kariyer” ödülü’ne layık görüldü.

Ege Üniversitesi’nden anlamlı ödül

Öğrencilerin oyları ile belirlenen ödülü Akçıl İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Bilgehan Gültekin’in elinden aldı.

Ege Üniversitesi’nden anlamlı ödül

Akçıl konuşmasında basın şehitlerini de unutmadı.

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