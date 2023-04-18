Ebru Şallı, Bebek'teydi.



Model, geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş'la boşanacağı haberlerlerine, "Şu anda bir şey yok. Devam ediyoruz. Sürekli böyle anılmak istemiyorum. Lütfen beni de anlayın. Bir durum olursa bilginiz olacaktır" dedi.



Şallı, deprem bölgesindeki çocuklarla buluşmak için önümüzdeki günlerde Hatay'a gideceğini söyledi.

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