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Ebru Şallı boşanma haberlerine verdiği cevapla şaşırttı

İş insanı Uğur Akkuş ile boşanacakları konuşulan Ebru Şallı, açıklık getirdi. Ünlü model verdiği cevapla dikkat çekti. İşte detaylar...

Ebru Şallı boşanma haberlerine verdiği cevapla şaşırttı

Ebru Şallı, Bebek'teydi.

Ebru Şallı boşanma haberlerine verdiği cevapla şaşırttı
Model, geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş'la boşanacağı haberlerlerine, "Şu anda bir şey yok. Devam ediyoruz. Sürekli böyle anılmak istemiyorum. Lütfen beni de anlayın. Bir durum olursa bilginiz olacaktır" dedi.

Ebru Şallı boşanma haberlerine verdiği cevapla şaşırttı
Şallı, deprem bölgesindeki çocuklarla buluşmak için önümüzdeki günlerde Hatay'a gideceğini söyledi.

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