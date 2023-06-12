Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındığı söylenmişti.

Model, evden video paylaşarak açıklama yaptı.



Şallı, "Herkese merhaba... Evden video çekmek istedim çünkü 'Ebru gözaltına alındı' diye haber çıkmış. Eşimin işiyle ilgili ifade vermesi gerekti" dedi.

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