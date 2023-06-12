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Gözaltına alındığı söylenen Ebru Şallı'ndan videolu açıklama

Eşi Uğur Akkuş'la gözaltına alındığı iddia edilen Ebru Şallı'dan videolu açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Gözaltına alındığı söylenen Ebru Şallı'ndan videolu açıklama

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındığı söylenmişti.

 Gözaltına alındığı söylenen Ebru Şallı'ndan videolu açıklama

Model, evden video paylaşarak açıklama yaptı.

Gözaltına alındığı söylenen Ebru Şallı'ndan videolu açıklama
Şallı, "Herkese merhaba... Evden video çekmek istedim çünkü 'Ebru gözaltına alındı' diye haber çıkmış. Eşimin işiyle ilgili ifade vermesi gerekti" dedi. 

 

 

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