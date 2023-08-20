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Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  

Ünlü model Ebru Şallı, tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  

Ünlü model Ebru Şallı, tatile devam ediyor.

Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  
Bir dönem eşi Uğur Akkuş ile boşanma aşamasına gelen model, tatilden çektirdiği kareleri yayınladı.

Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  
Model, bikinisiyle verdiği beş kareyi paylaştı.

Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  
Şallı'nın fiziği beğeni toplarken, yüzlerce yorum aldı.

Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  
46 yaşındaki modele en çok fitliğiyle ilgili yorum geldi.

Ünlü model Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi  

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