Ebru Şallı'dan TikTok çıkışı

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ebru Şallı, son dönemde dünyanın pek çok ülkesinde yasaklanan, ülkemizde ise gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştirilen TikTok konusunda anneleri uyardı.

Model, "Çocuklar için doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada ölümü ve şiddeti öğreniyor. Görülmemesi gereken şeyler var. Benim oğlum büyüdü ama çok dozunda kullanıyor" dedi.

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