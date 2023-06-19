Ebru Şallı'dan anne ve babalara flaş uyarı

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ebru Şallı, Baltalimanı'ndaki bir kafede objektiflere takıldı.



Beren adında oğlu bulunan model, "Ünlü çocuğu olması sizi zorluyor mu?" sorusuna, "Ergenler biraz korkutuyor ama spor bunların ilacı. O yüzden bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı sosyal medya ve TikTok'tan uzak tutup direkt spora versinler" yanıtını verdi.

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