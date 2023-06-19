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Ebru Şallı'dan anne ve babalara flaş uyarı

Ünlü model Ebru Şallı'dan anne ve babalara uyarı geldi. İşte haberin detayları...

Ebru Şallı'dan anne ve babalara flaş uyarı

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ebru Şallı, Baltalimanı'ndaki bir kafede objektiflere takıldı.

Ebru Şallı'dan anne ve babalara flaş uyarı
Beren adında oğlu bulunan model, "Ünlü çocuğu olması sizi zorluyor mu?" sorusuna, "Ergenler biraz korkutuyor ama spor bunların ilacı. O yüzden bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı sosyal medya ve TikTok'tan uzak tutup direkt spora versinler" yanıtını verdi.

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