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Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insnaı eşi Uğur Akkuş, gözaltına alındı. İşte detaylar...

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile ilgili bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na inen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, çıkışta polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü. Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındı.

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı

HAVALIMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü.

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı

DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.

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