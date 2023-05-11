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Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan şaşırtan itiraf geldi

Bir dönem Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan bir itiraf daha geldi. İşte detaylar...

Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan şaşırtan itiraf geldi

Şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Kasapoğlu ev sahipliğindeki İzmir turnesi kapsamında altıncı konserini önceki akşam verdi. Turne kapsamında Buca, Kula, Bayraklı, Halkapınar, Torbalı ve Karabağlar da sevenleri ile buluşan Akçıl toplamda 200 bin seyirciye ulaştı.

 Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan şaşırtan itiraf geldi

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, "Çok mutluyum İzmir'de 200 bin kişiye ulaşmak beni çok mutlu etti. Kendi rekorumu egale etmiş oldum. Turnemizin finalini 12 Mayıs'ta Konak Meydanı'nda yapacağız inşallah. Orada da başka bir rekor kırarız" diyerek, İzmirlileri final konserine davet etti

 Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan şaşırtan itiraf geldi

Defne Samyeli ile de adı sürekli aşk iddialarına karışan Akçıl, iddialara açıklık getirdi. Şarkıcı, "Çok yakındık bir dönem sonra koptuk herkes işine gücüne sarılınca vaktisel problem oluyor. Çok değerli ve saygıdeğer biri olarak görüyorum Defne'yi" diyerek aşkı da kabul etmiş oldu.

Defne Samyeli'yle sevgili olduklarını kabul eden Sinan Akçıl'dan şaşırtan itiraf geldi
Akçıl, konuk olduğu 2. Sayfa programında, "1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi.

 

 

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