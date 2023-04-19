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Ceyz dillere “Kalp Kalbe” ile düşüyor

Ceyz, üçüncü single’ı “Kalp Kalbe” ile kaldığı yerden devam ediyor. “Kalp Kalbe” 21 Nisan’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanıyor.

Ceyz dillere “Kalp Kalbe” ile düşüyor

Can Deniz Coşkun, “Ceyz” mahlasıyla yaptığı şarkılara bir yenisini daha ekliyor. Birçok söz- müzik ve aranjenin altına imzasını atan, vokal olarak da kariyerinin startını “Gel Yanıma” ile veren Ceyz, ikinci şarkısı Dilara’nın ardından dillere düşecek yeni bir şarkı ile geri dönüyor.

Ceyz dillere “Kalp Kalbe” ile düşüyor

“Kalp Kalbe”de afro rap sevenleri yakalayacak olan Ceyz’in şarkısının sözleri, müziği ve düzenlemesi Ceyz’e ait.

Ceyz dillere “Kalp Kalbe” ile düşüyor

Mix- Mastering ise Ersen Kutluk imzalı. Ceyz’in üçüncü single’ı Kalp Kalbe, 21 Nisan’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

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