Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Merve Dizdar'ın da kadrosunda yer aldığı Nuri Bilge Ceylan filmi Kuru Otlar Üstüne filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Filmin sonunda salona giren oyuncu, 10 dakika ayakta alkışlandı. Başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte beklenmediği bir olay yaşadı.

Rezervasyon sorunu yaşadığı için Fransa'da Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmayan Dizdar, Twitter hesabından isyan ederek "Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali'nden ayrılıp 2 saat önce havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?" dedi.

Türk Hava Yolları'nı etiketleyen isyan eden oyuncunun paylaşımını gören şirket yetkilisi için gerekli yardımı sağlayacağını belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.