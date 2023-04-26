 Caner Topçu'nun yeni projesi belli oldu

Cannes'dan ödülle dönen Exceptional uyarlaması Dönence'nin çekimleri yakında İzmir Foça’da başlayacak. Yaz sezonunda Kanal D ekranına gelecek olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden Dönence'nin ilk başrol oyuncusu belli oldu. Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizi için başarılı oyuncu Caner Topçu ile anlaşıldı. Yakışıklı oyuncu, dizide Özgür karakterine hayat verecek.

CANNES ÖDÜLLÜ DİZİ...

İsrail formatlı, orijinal adı Exceptional olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü'ne layık görüldü. Dönence, muhteşem güzelliği ile Foça'da... Foça'nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.



Kanal D İç Yapımlar'ın imza atacağı dizinin yönetmen koltuğuna Kavak Yelleri'ni de ekrana taşıyan Kerem Çakıroğlu oturacak. Yakında sete çıkması planlanan, hikayesi ile her yaştan insanın kalbine dokunacak Dönence'yi Nuray Uslu kaleme alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D'de.

Topçu, Duy Beni dizisinde oynamıştı.

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