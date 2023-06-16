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Dönence'nin yayın tarihi belli oldu

Başrolleri Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun paylaştığı Dönence dizisinin yayın tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...

Dönence'nin yayın tarihi belli oldu

Yayınlanan fragmanları ile daha şimdiden büyük ses getiren ve izleyicinin dikkatini çeken, yapımcılığını D Media’nın yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Dönence” yaz ekranının ilk dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

  Dönence'nin yayın tarihi belli oldu

4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Dönence, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile olduğu kadar İzmir Foça’nın güzelliği ile de çok konuşulacak.

  Dönence'nin yayın tarihi belli oldu

Dönence 04 Temmuz Salı günü Kanal D’de...

Dönence'nin yayın tarihi belli oldu

Dönence'de başrolleri Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu paylaşıyor.

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