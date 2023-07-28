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Sümeyye Aydoğan'dan Barbie pozları

Kanal D’nin her Salı ekrana gelen dizisi Dönence’nin güzel yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın Barbie pozları çok konuşuldu.

Sümeyye Aydoğan'dan Barbie pozları

Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük ses getiren Barbie filminin ardından dünyada Barbie trendi başladı.

Sümeyye Aydoğan'dan Barbie pozları
Bu akıma Dönence’nin ünlü ismi Sümeyye Aydoğan da dahil oldu. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan Sümeyye Aydoğan’ın Barbie temalı pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

 Sümeyye Aydoğan'dan Barbie pozları

İzmir Foça’nın eşsiz güzelliğini de izleyici ile buluşturan, farkındalık hikayesi ile seyircinin büyük beğenisini kazanan dizinin oyuncu kadrosunda; Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu,Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, , Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

 Sümeyye Aydoğan'dan Barbie pozları

Yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Dönence yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Sümeyye Aydoğan'dan Barbie pozları

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