Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi

Snob Magazin'in haberine göre; Dönence dizisinde oynayan Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi.

Projede, Gece karakterini canlandıran Aydoğan ile Miro'yu Hoşgören, Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi.



Bir süredir birlikte olan çiftin aşkı belgelendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.