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SnobMagazin.com

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi. İşte haberin detayları...

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi

Snob Magazin'in haberine göre; Dönence dizisinde oynayan Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi.

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi

Projede, Gece karakterini canlandıran Aydoğan ile Miro'yu Hoşgören, Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi.

Ünlü çift Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi
Bir süredir birlikte olan çiftin aşkı belgelendi.

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