Dönence dizisi oyuncuları Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşk yaşadığı ortaya çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dönence dizisinin çekimleri Foça'da devam ediyor. Serdar Gözelekli'nin yönettiği D Media imzalı dizinin başrol oyuncuları arasında aşk başladı.

Dizinin Gece'si Sümeyye Aydoğan ile Miro'su Atakan Hoşgören arasındaki set arkadaşlığı ilişkiye döndü. İki genç yıldız Foça'da set dışında da beraber zaman geçiriyor.

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