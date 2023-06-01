Kanal D’nin, yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizisi Dönence’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Foça’nın tarihi ve bozulmamış eşsiz doğası ile ekranda görsel bir şölen yaşatacak olan Dönence’nin Gece’si Sümeyye Aydoğan, yeni projesi için objektif karşısına geçti. Dizide Caner Topçu ile başrolü paylaşacak olan güzel oyuncu Asperger sendromu olan Gülce’nin ablası Gece’ye hayat verecek. 19 yaşında tam bir müzik tutkunu olan Gece’nin tek amacı, sevgilisi Miro ile birlikte yaptıkları şarkıları hayata geçirmektir. Fakat İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte hem hayalleri hem de hayatı baştan sona değişir.

Cannes ödüllü dizi...

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın yaptığı Dönence’nin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu ise Nuray Uslu kaleme alıyor. Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Emre Kınay, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Alara Bozbey, Ahmet Varlı, Arda Uysal, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

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