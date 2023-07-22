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Duy Beni dizisinde partner olan Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasındaki sular durulmuyor!

Duy Beni dizisinde partner olan Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasındaki sular durulmuyor! İşte detaylar...

Duy Beni dizisinde partner olan Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasındaki sular durulmuyor!

Dönence dizisiyle ekranda olan Caner Topçu, Hakan Gence'ye konuşmuştu. Oyuncu, Kanal D'de ekrana gelen Dönence dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan için, "Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" demişti. Gence ise, "Ve Rabia öldü" karşılığını vermişti.

Duy Beni dizisinde partner olan Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasındaki sular durulmuyor!
Soytürk ise Twitter'dan, "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" demiş, daha sonra Topçu'yu takipten çıkmıştı.

Duy Beni dizisinde partner olan Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasındaki sular durulmuyor!
Topçu da eski partneri Soytürk'e Twitter'dan karşılık verdi. Topçu, 'Saydın' yazarak, "İş disiplini ve ciddiyeti ile çalış" yazdı.

 Duy Beni dizisinde partner olan Rabia Soytürk ile Caner Topçu arasındaki sular durulmuyor!

 

 

 

 

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