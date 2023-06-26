Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı

Sümeyye Aydoğan ile başrolünde yer aldıkları yaz dizisi Dönence'de oynayan Caner Topçu, kaslı fotoğraflarını paylaştı.



Oyuncunun, kareleri binlerce beğeni geldi.



Topçu'ya yorum da yağdı.



Dün 26 yıl yaşına giren oyuncuya, doğum günü mesajı da yağdı.

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