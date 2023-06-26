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Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı

Ünlü oyuncu Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı. İşte haberin detayları...

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı

Sümeyye Aydoğan ile başrolünde yer aldıkları yaz dizisi Dönence'de oynayan Caner Topçu, kaslı fotoğraflarını paylaştı.

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı
Oyuncunun, kareleri binlerce beğeni geldi.

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı
Topçu'ya yorum da yağdı.

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı
Dün 26 yıl yaşına giren oyuncuya, doğum günü mesajı da yağdı.

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı

 

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