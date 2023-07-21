  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Caner Topçu yaşadığı korkuyu açıkladı

Kanal D’nin ‘Dönence’ dizisinin başrol oyuncusu Caner Topçu ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te... İşte detaylar...

Caner Topçu yaşadığı korkuyu açıkladı

'Dönence' dizisinin başrolü Caner Topçu, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programının bu haftaki konuğu oldu. Genç oyuncu, canlandırdığı Özgür karakterinden özel hayatına kadar birçok bilinmeyenini paylaştı. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladığını anlatan Caner Topçu, "Boş vakitlerimde de çok farklı meslek gruplarında çalıştım. Garsonluk, kuryelik, spor eğitmenliği... Sonuçta hayata karşı sürekli mücadele etmek zorundasın, benim de mücadeleci ruhum her zaman vardı. Canlandırdığım Özgür karakteri de çok güçlü ve ismi gibi özgür ruhlu biri" dedi.

 Caner Topçu yaşadığı korkuyu açıkladı

Şöhretin kendisini başlarda korkuttuğunu söyleyen oyuncu, "Bir önceki dizimle takipçi kitlem genişledi. Dışarıda tanınmaya başladım. Babama kadar ulaştılar. O noktada nereye kadar gidecek diye korktuğum oldu. Evimi bulanlar oldu. 'Sen burada oturuyorsun' diye mesajlar geliyordu. Şimdi biraz sakinleşti" diye ekledi.

 Caner Topçu yaşadığı korkuyu açıkladı

Konu aşktan açılınca Caner Topçu: "Sevgi körü körüne bağlanmaktır. Canlandırdığım Özgür karakterinde gördüğüm de bu. Sevdiğin kişiye elinden geldiğince yardımcı olmak, aidiyet, bağlılık... Benim için de böyle, Yengeç burcuyum."

Caner Topçu yaşadığı korkuyu açıkladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı
  Magazin

Caner Topçu'nun kaslı fotoğrafı rekor kırdı

Dönence'nin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Dönence'nin yayın tarihi belli oldu

Sümeyye Aydoğan’dan pozlar
  Magazin

Sümeyye Aydoğan’dan pozlar

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'dan Dönence pozları
  Magazin

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'dan Dönence pozları

Caner Topçu'nun yeni projesi belli oldu
  Magazin

Caner Topçu'nun yeni projesi belli oldu

Tarkan'dan tatil pozu
  Magazin

Tarkan'dan tatil pozu