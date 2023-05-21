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Ünlü çift Rabia Soytürk ile Fester Abdü ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile Fester Abdü ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Fester Abdü ilk kez görüntülendi

Kanal D’nin sevilen dizisi Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk, sevgilisi Deli Mi Ne lakaplı sosyal medya fenomeni Fester Abdü ile beraber ilk kez Bebek’te görüntülendi.Ünlü çift Rabia Soytürk ile Fester Abdü ilk kez görüntülendi
Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan ikiliden Soytürk, "İzin günüm. Kahve içmeye çıktık, güzel vakit geçiriyoruz. Onun dışında bir şey yaptığımız yok" dedi.

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Fester Abdü ilk kez görüntülendi
Veda Mektubu dizisi hakkında konuşan oyuncu, "Dizimiz çok iyi gidiyor, sezon sonuna doğru gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon da böyle devam eder. Karakterim Aslı olarak biraz sıkışmış bir vaziyetteyim. Ama gidişat olarak baya mücadele içinde karakterim" dedi. Muhabirlerin, "Sezon finali sonrası bir tatil planı olacak mı? Yoksa çalışmaya devam mı?" sorusuna Soytürk, "Çalışmak belki olabilir. Ama gönül ister ki Alaçatı, kum, güneş" yanıtını verdi.

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Fester Abdü ilk kez görüntülendi
Abdü ise, "Ben de dijitalde içerikler üretiyorum" dedi. Araya giren Soytürk, "Beni kanalına davet ederse çok memnun olurum. Başarılı giden bir kanalda yer almak isterim" diye konuştu. İlişkisi hakkında konuşmaya devam eden Soytürk, "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor İstanbul'a. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş vaktimiz varken beraber vakit geçiriyoruz" dedi. Muhabirlerin, "Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusuna Abdü, "Antalya - İstanbul mesafesi uçak ile 1 saat zaten. Hatta ben geliyorum, Rabia beni bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor bize" cevabını verdi.

Ünlü çift Rabia Soytürk ile Fester Abdü ilk kez görüntülendi
Soytürk ise, "İkimiz de yoğun çalışıyoruz. Burada da yoğunluktan dolayı zaten görüşmeyecektik. Bu yüzden pek bir şey fark etmiyor" dedi.

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