Ünlü çift Rabia Soytürk ile Fester Abdü ayrıldı

Güzel oyuncu Rabia Soytürk, aradığı aşkı fenomen Fester Abdü'de bulmuştu. Bir süre önce yeni bir aşka yelken açan çift, herkesi şaşırtmıştı. Kısa sürede adından söz ettiren Soytürk ve Abdü, geçtiğimiz ay kameraları mutluluk pozu vermişti.

Abdü Antalya'da hayatını sürdürürken, sık sık İstanbul'a sevgilisini görmeye geliyordu. Hatta geçen ay görüntülendiklerinde Soytürk, "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Benim için İstanbul'a geliyor" demişti. Muhabirlerin "Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusuna Abdü, "Mesafeler engel olmuyor bize" diyerek Soytürk'e olan sevgisini dile getirmişti.

TAKİPTEN ÇIKTILAR!

Öte yandan her şey güzel giderken ünlü çifte nazar değdi. İddialara göre görüşmeyi bir anda kesen Soytürk ve Abdü, ayrıldı. (Takvim)

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