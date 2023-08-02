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Bitmeyen balayı 

20 gün önce evlenen Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol'un balayı devam ediyor.

Bitmeyen balayı 

1996'da Türkiye güzeli seçilen Sevilay Öztürk ile inşaat mühendisi Vehbi Varol, balayı için Bali ve Malezya'yı tercih etti.

Bitmeyen balayı 

Çift, tarihi yerleri gezerek, adım atmadık yer bırakmıyor.

Bitmeyen balayı 

Birbirinden renkli karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, havuzun içinde de yemek yedi.

Bitmeyen balayı 

Hayvanat bahçesine gidip fillerle poz veren Öztürk ve Varol, yöresel kıyafetler de giydi.

Bitmeyen balayı 

 

 

 

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