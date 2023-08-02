Bitmeyen balayı 

1996'da Türkiye güzeli seçilen Sevilay Öztürk ile inşaat mühendisi Vehbi Varol, balayı için Bali ve Malezya'yı tercih etti.

Çift, tarihi yerleri gezerek, adım atmadık yer bırakmıyor.

Birbirinden renkli karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, havuzun içinde de yemek yedi.

Hayvanat bahçesine gidip fillerle poz veren Öztürk ve Varol, yöresel kıyafetler de giydi.

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