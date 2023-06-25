 Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk evleniyor

Snob Magazin'in haberine göre; 1996 Türkiye güzeli olan oyuncu ve sunucu Sevilay Öztürk, geçtiğimiz sene nişanlandığı Vehbi Varol ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

8 Temmuz'da evleneceklerini açıklayan çift, mağazaları dolaştı. İstanbul'da Boğaz manzaralı bir otelde nikah masasına oturacaklarını belirten Öztürk, "Düğün için yedi kilo verdim. Heyecanlıyım" dedi.

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