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SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk evleniyor

1996 Türkiye güzeli olan oyuncu ve sunucu Sevilay Öztürk, geçtiğimiz sene nişanlandığı Vehbi Varol ile evleniyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk evleniyor

Snob Magazin'in haberine göre; 1996 Türkiye güzeli olan oyuncu ve sunucu Sevilay Öztürk, geçtiğimiz sene nişanlandığı Vehbi Varol ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk evleniyor

8 Temmuz'da evleneceklerini açıklayan çift, mağazaları dolaştı. İstanbul'da Boğaz manzaralı bir otelde nikah masasına oturacaklarını belirten Öztürk, "Düğün için yedi kilo verdim. Heyecanlıyım" dedi.

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