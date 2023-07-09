 Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  

1996 Türkiye güzeli olan oyuncu ve sunucu Sevilay Öztürk, geçtiğimiz sene nişanlandığı Vehbi Varol ile evlendi.



Çift, Boğaz manzaralı lüks bir otelde dünyaevine girdi.



İkiliyi ailesi ve arkadaşları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.



8 Temmuz'da evlenen çift, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Geçtiğimiz hafta Öztürk, "Düğün için yedi kilo verdim. Heyecanlıyım" demişti.

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