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Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  

1996 Türkiye güzeli olan oyuncu ve sunucu Sevilay Öztürk, geçtiğimiz sene nişanlandığı Vehbi Varol ile evlendi.

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  
Çift, Boğaz manzaralı lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  
İkiliyi ailesi ve arkadaşları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  
8 Temmuz'da evlenen çift, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  
Geçtiğimiz hafta Öztürk, "Düğün için yedi kilo verdim. Heyecanlıyım" demişti.

 Ünlü oyuncu Sevilay Öztürk ile Vehbi Varol evlendi  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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