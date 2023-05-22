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Benetton’dan babalara en özel hediyeler

Zamansız klasikleri yenilikçi tasarımlarla yorumlayan United Colors Of Benetton, canlılığın ve renkliliğin ön planda olduğu İlkbahar- Yaz koleksiyonu ile kahraman babalara hediye önerileri sunuyor. Marka DNA’sında yatan renkleri ve moda anlayışı ile bu Babalar Günü’nde hediyelerin ilhamını oluşturuyor.

Benetton’dan babalara en özel hediyeler

Gardıropların vazgeçilmezi basic t-shirtler, renkli logo desenleri ile karşımıza çıkıyor. Marka mirasını oluşturan ikonik renkleri ve birbirinden çeşitli tasarım seçenekleri ile her tarzdan babaya hitap ediyor. United Colors Of Benetton ister bisiklet yaka ister v yaka olan %100 pamuk ürünleri ile kalite ve trendleri bir arada sunuyor.Kolayca kombinlenebilen, bej, siyah, lacivert chino pantolonlar ile şıklık ve rahatlığı bir arada yakalamak mümkün. Yaz aylarının kurtarıcısı keten gömlekler, keten pantolon ve şortlar babalar günü için en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Benetton’dan babalara en özel hediyeler

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