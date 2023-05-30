Babalar Günü’ne özel Vakko imzası

Vakko 2023 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu, yaşam gustosuna ve seçkin zevklere sahip dinamik babalara sesleniyor. Kaliteli dikim, kusursuz el işçiliği ve dinamik ruhu bir arada sunan özel tasarım parçaları ile Vakko, tüm babalara özel hediye seçenekleri sunuyor.



Keşif duygusunun peşinde giden babalar

Daima yeniliği yansıtan parçalarıyla Vakko 2023 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu; Luxury Casual, Active ve Business olarak üç farklı çizgide konumlanıyor. İpek ve jarse ceketler yaz modasına hafiflik katarken, ceket ve bermudalarda da kullanılan özel bir dokuma tekniği ile üretilen ve seer sucker olarak adlandırılan ince, büzgülü ve pamuk gofre kumaşlar, alışılmışın dışında görünümleri ortaya çıkarıyor. Triko, t-shirt, ceket, takım elbise ve ‘work jacket’ akımının en özel örnekleri gibi tasarımların tümünde çizgi detayı cezbedici bir şekilde kendini gösteriyor. Sezonu tanımlayan renkler arasında ise gökyüzü mavisi, pudra pembe, bej, ekru, gri ve çağla yeşili yer alıyor.

Özgün stil tamamlayıcıları

Özgün babalar için hem iş hem de gündelik hayata uyum sağlayabilen ve kombinlerde farklı bir dokunuş yaratan kravat, ayakkabı, çanta ve cüzdan gibi tamamlayıcı parçalar; Babalar Günü’nün en tercih edilen seçkileri arasında yerini alıyor. Güçlü tasarımlarıyla Vakko aksesuarları, Babalar Günü’ne ait özel hatıraları yıllarca anımsatacak sembollere dönüştürerek unutulmayacak bir hediye oluyor.



İkonik kokular

Parfüm dünyasındaki tüm klasik formlara modern, kalıcı ve çarpıcı kokularıyla yeni bir yorum getiren Vakko, Babalar Günü’nde de dikkat çekici ve farklı notalara sahip tasarımlarını stil sahibi babalarla buluşturuyor. Dünyanın en değerli çiçekleri, ağaç özleri, baharatlarının harmanlarından yaratılan Vakko parfümleri, ikonik kombinleriyle etrafındakileri etkisi altına alıyor. Zarafetin ve lüksün harmonisini buluşturan parfüm koleksiyonu, Babalar Günü’nün en özel hediyeleri arasında yerini koruyor.

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