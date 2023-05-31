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Vanilla Rococo’dan yaz düğünlerine özel yeni koleksiyon

Vakko L’Atelier çatısı altında bulunan Vanilla Rococo, Summer 2023 Bridal koleksiyonuyla cesur renk paletiyle buluşan eşsiz pasta tasarımlarını kutlamalara taşıyor. Couture pastacılık anlayışı ile hayat bulan ve renklerin özgür dokunuşlarıyla yorumlanan Vanilla Rococo’nun yeni koleksiyonu, yaşamın benzersiz anlarının unutulmaz bir parçası haline geliyor.

Vanilla Rococo’dan yaz düğünlerine özel yeni koleksiyon

Vanilla Rococo klasiğin çağdaşla buluştuğu tasarımlarıyla yaz mevsiminin en özel anlarını karşılıyor. Romantizm ve bohem şıklığını doğadan esinlendiği renk seçkileri ile buluşturan Vanilla Rococo Summer 2023 Bridal Koleksiyonu, alışılagelmişin dışına çıkan alternatifler sunuyor. Eşsiz bir işçilikle hazırlanan tasarımların, yaz enerjisini yansıtan renklerle buluştuğu Vanilla Rococo pastaları en özel anları lezzetli tatlarla kutlamanın önemine değiniyor.

Çiçek figürlerinin ön planda olduğu yeni Summer 2023 Bridal Koleksiyonu, Vanilla Rococo’nun imza lezzeti haline gelen çikolatalı ve badem krokanlı pastasının yanı sıra şeftalili ve çilekli pasta seçenekleriyle de yaz düğünlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor. Vanilla Rococo’nun akıllardan silinmeyen özel reçeteli buttercream’i ise dış süslemelerin en çok sevilen tercihi olmaya devam ediyor.

Vanilla Rococo’dan yaz düğünlerine özel yeni koleksiyon

Her zevke ve her düğüne hitap eden couture pastalar

Mevsimin rengârenk ve ışıltılı enerjisini taşıyan koleksiyonda; beyaz tonlarına alternatif olarak soft mavi ve pastel yeşiller, uçuk pembe ve şeftali tonlar ön plana çıkıyor. Çiçekler, gösterişli renkler ve 3 boyutlu süslemelerle hazırlanmış pastalar, kişiye özel dokunuşlarla dönüştürülerek her zevke hitap ediyor. Zarif gelinlerden ilhamını alarak hazırlanan Vanilla Rococo Summer 2023 Bridal Koleksiyonu; neşe ve kutlama ruhunu özgün dokunuşlarıyla dışa vururken, kumsal düğününden salon düğününe her konsept için alternatif pasta tasarımları ile en özel gününüzde size eşlik ediyor.

Vanilla Rococo Summer 2023 Bridal Koleksiyonu ve diğer tüm lezzetler için Vakko L’Atelier mağazaları ve https://vanillarococo.com/’u ziyaret edebilir, yazlık lokasyonlarda ise Bodrum, İzmir ve Göcek Vakko L’Atelier şubelerinden sipariş edebilirsiniz.

 

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