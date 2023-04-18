Vakko L’Atelier’den bayram lezzetleri

Özel formülünü en iyi kalite kakao çekirdeği, kakao yağı ve farklı tatlarla birleştirerek Türkiye’nin en lezzetli çikolatalarına imza atan Vakko L’Atelier, Şeker Bayramı’nda da birlikte geçirilen keyifli anlara eşlik ediyor. Vakko L’Atelier klasik tatları tercih edenlere Vakko Turkish Delight, farklı lezzetlerin benzersiz uyumunu denemek isteyenlere Salted Caramel, sütlü ve bitter ikilisinden vazgeçemeyenlere ise Vakko Superfine ve Extrafine gibi seçenekler sunuyor.

Vakko L’Atelier, Vakko şıklığını farklı lezzetler ile sunmak isteyenler için tasarladığı kofrelerinde birbirinden lezzetli çeşitlerini buluşturuyor. Bayrama özel olarak tasarlanan kofrelerin orta büyük ve oval küçük boy olmak üzere iki farklı çeşidi bulunuyor. Şık kutularıyla en lezzetli ikram ve hediye seçeneklerinden biri olan kofrelerin içeriklerinde birbirini tamamlayan farklı lezzetler bayrama eşlik ediyor. Kofre içerisinde sütlü ve bitter çeşitleriyle Vakko Superfine, Türkiye’nin en ince çikolatası olan Vakko Extrafine, geleneksel Türk lokumunun en şık hali Vakko Turkish Delight, taze meyvelerin doğallığını sunan 3’lü set halinde Vakko Delight Confitures ve Pate Chocolat, çıtır bütün bademin ve akışkan hafif tuzlu karamelin sütlü çikolatayla buluşmasından ortaya çıkan Vakko Chocolate Salted Caramel, en iyi kalite çikolatalar ile sunulan çıtır Gofret ve Almond çikolata çeşitleri yer alıyor. Ayrıca bayramın klasikleşen geleneklerinden biri olan kolonya ise Vakko şıklığı ve kalitesiyle küçük oval kofrede yer alıyor.

Vakko Chocolate’ın sütlü ve bitter çikolatasının yüksek besin değeri ve antioksidan özelliğine sahip mucizevi meyve hurma ile buluşmasıyla ortaya çıkan Vakko Hurmalı Çikolata, bayramda da öne çıkan lezzetler arasında yer almaya devam ediyor. Vakko Hurmalı Çikolata, Medine hurmalarının çekirdekleri tek tek işlem gördükten sonra bir sanat eseri özeniyle hazırlanan Vakko çikolatası ile kaplanıyor.

Vakko Chocolate’ın tüm çeşitlerini kapsayan zengin ve şık kutulu Concept Gold çikolatası ise çikolata tutkunlarına lezzet şöleni yaşatırken, bayramı da keyifli bir hale getiriyor.

Vakko L’Atelier, birbirinden farklı lezzet seçenekleri ile unutulmaz bir bayram deneyim sunuyor. Vakko L’Atelier’nin tüm lezzetleri www.vakkolatelier.com adresinden sipariş verilebiliyor.

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