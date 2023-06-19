Vakko L’Atelier’den bayrama özel kofreler

Vakko L’Atelier, en iyi kalite kakao çekirdeklerinden üretilen artizan Vakko Chocolate çeşitleriyle bayrama özel bir anlam katıyor. Vakko L’Atelier, bu bayramda sevdiklerinizi mutlu etmek için en özel tatlarının birleşimiyle tasarladığı, pembe ve yeşil olmak üzere iki farklı kofre seti seçeneği ile bayramı renkli ve lezzetli bir hale getiriyor.

Zarafetin hediyeye bir yansıması olarak özen ve tutkuyla hazırlanan Vakko L’Atelier lezzetleri bayramı kutluyor. Farklı çeşit ve gram alternatifleri ile sunulan kofrelerden tasarımıyla dikkat çeken şık Yeşil Büyük Kofrede; extrafine, bitter gofret, ilk tadımda kalbinizi çalacak confiture ve pate chocolat, bir Vakko Chocolate klasiği olan karemelli tuzlu badem, ağızda dağılan lokum ve napolitains lezzetleri bulunuyor. Rengi ile bayramın neşesini yansıtan Pembe Kofre ise ekstra ince yapısıyla damakta iz bırakan superfine, lokum, çıtır sütlü gofret ve peppermint gibi seçenekler içeriyor.

Siz de bayramda sevdiklerinizi ve kendinizi mutlu etmek istiyorsanız tüm Vakko L’Atelier mağazalarını ve www.vakkolatelier.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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