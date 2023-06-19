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Hemington Babalar Günü Şenliği’nde doyasıya eğlence 

Hemington; Babalar Günü’nü, Suadiye Mağazası’nda düzenlenen keyifli bir etkinlik ile kutladı. Babalar Günü Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlenirken babalarıyla kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Markanın Baba & Oğul Koleksiyonu’ndan alışveriş yapan aileler, gün boyu süren yarışma ve aktivitelere katılıp sürpriz hediyeler kazandı.     

Hemington Babalar Günü Şenliği’nde doyasıya eğlence 

Premium erkek giyim markası Hemington, Suadiye Mağazası’nda Babalar Günü Şenliği düzenledi. Markanın özel müşterilerinin yanı sıra herkese açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte; çocuklar babalarıyla kaliteli zaman geçirirken aynı şıklığı paylaşabilecekleri Baba & Oğul Koleksiyonu’ndan alışveriş yaptılar ve ortak zevklerini keşfetme fırsatı yakaladılar.  

Hemington Babalar Günü Şenliği’nde doyasıya eğlence 

Ev sahipliğini, marka kurucusu ve CEO’su Umut Boz’un yaptığı Babalar Günü Şenliği’ne Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Elmas ve kızları Nil, Billur Saatçi ve ailesi, İsmail Özkan ve ailesi, Evrim ve Evren Yaslak, Gülnur Alsu, Kerem Kamar gibi cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri katıldı.  

Hemington Babalar Günü Şenliği’nde doyasıya eğlence 

Gün boyu süren şenlik kapsamında; DJ eşliğinde eğlenceli yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Çocuklar dans yarışmasında keyifli anlar yaşarken aynı zamanda refleks duvarında maceraya atıldılar, langırt turnuvasına katıldılar ve jenga oynadılar. Yarışmalara katılan çocukların her birine sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ayrıca şenlikte pamuk şeker, limonata, kurabiyeler gibi lezzetli atıştırmalıklar ve Mua dondurma keyfi de sunuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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