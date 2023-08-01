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Barış Arduç'un yeni adresi belli oldu

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi olan Barış Arduç'un yeni dizi projesi merak konusuydu.

Barış Arduç'un yeni adresi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizi ve film sektörünün başarılı aktörü Barış Arduç ailesiyle yaptığı kısa bir yaz tatilinin ardından setlere dönmeye hazırlanıyor. Yeni projesi heyecanla beklenen yakışıklı oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Barış Arduç'un yeni adresi belli oldu

En çok iş teklifi alan oyuncuların başında gelen Arduç, sektörün önde gelen yapım şirketlerinden OGM Pictures’la el sıkıştı. Başarılı oyuncu şirketin Star TV için çekeceği yeni iddialı dizisinde başrol oynayacak. Böylece ünlü oyuncu kariyerindeki ilk büyük yükselmeyi yaşadığı Kiralık Aşk'ı çektiği Star TV’ye yıllar sonra yeniden dönmüş olacak. Arduç’un partnerinin ise henüz belli olmadığı konuşuluyor.

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