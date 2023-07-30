Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. Oyuncu, 39'uncu yaşına giren eşi öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Her zerrene" yazarak, kalp emojisi koydu.



Çiftin Jan Asya adından bir kız çocuğu bulunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.