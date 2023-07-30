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Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın doğum gününde aşka geldi

Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. İşte detaylar...

Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın doğum gününde aşka geldi

Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. Oyuncu, 39'uncu yaşına giren eşi öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Her zerrene" yazarak, kalp emojisi koydu.

Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın doğum gününde aşka geldi
Çiftin Jan Asya adından bir kız çocuğu bulunuyor.

 

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