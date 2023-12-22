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Gupse Özay marka yüzü oldu

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Bebem Natural markasının marka yüzü oldu.

Gupse Özay marka yüzü oldu

Bebekleri için en iyisini arayan annelere doğallık ve kaliteyi aynı anda sunmayı hedefleyen Bebem Natural’in marka yüzü herkesin çok sevdiği oyuncu Gupse Özay oldu. Annelik kadar doğal mesajını verecek yeni Bebem Natural reklam filmi önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.

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