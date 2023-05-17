 Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Barış Arduç, önceki gün Kuruçeşme’deydi. Bir binaya girerken görüntülenen ünlü oyuncu, “İş görüşmesi mi yapacaksınız?” diye soran muhabirlere “Şu an herhangi bir proje yok. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım” şeklinde yanıt verdi.



Arduç, yaz tatili için planlarının olup olmadığının sorulması üzerine ise “Şimdilik net bir planımız yok. Seçimler bitsin duruma göre karar vereceğiz” diye konuştu.

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya geçen sene dünyaya geldi.

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