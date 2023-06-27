Ünlü oyuncu Barış Arduç, Boğaz'da kas şovu yaptı.



Gupse Özay ile evli olan ve Jan Asya adında kızı bulunan oyuncu, teknede çektirdiği kareleri paylaştı.



Arduç'un kasları ise sosyal medyada olay yarattı.

Oyuncunun kasları rekor beğeni aldı.

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