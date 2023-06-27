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Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı

Ünlü oyuncu Barış Arduç'ın kas şovu rekor kırdı. İşte haberin detayları...

Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Boğaz'da kas şovu yaptı.

Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı
Gupse Özay ile evli olan ve Jan Asya adında kızı bulunan oyuncu, teknede çektirdiği kareleri paylaştı.

Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı
Arduç'un kasları ise sosyal medyada olay yarattı.

 Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı

Oyuncunun kasları rekor beğeni aldı.

Barış Arduç'un kas şovu rekor kırdı

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