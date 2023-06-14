Barış Arduç arkadaşlarıyla buluştu

Rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu projesinin tatile girmesi ile yakın dostlarına vakit ayıran yakışıklı oyuncu kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

Öğle yemeğinin ardından Kanyon'dan ayrılan Arduç'un keyfi yerindeydi.

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