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Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü

48 yaşındaki Eva Longoria, Hande Erçel’in fit fiziğini görünce şaşırdı ve 29 yaşındaki oyuncuyu övdü. İşte detaylar...

Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü

Her yıl Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve tüm dünyadan özel konukları ağırlayan Magnum Cannes partisi, La Croissette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşti.


TikTok yıldızı, şarkıcı ve söz yazarı JVKE’nin ev sahipliğindeki partiye Magnum’un özel davetlileri Eva Longoria, Irina Shayk, Nicole Scherzinger ve Karlie Kloss gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Hande Erçel katıldı.

 

Hande Erçel, etkinliğin gündüz akışında Hakan Yıldırım imzalı elbisesiyle göz kamaştırırken, partiye ise gecenin güzelliğine tasarımcının farklı bir tasarımıyla eşlik etti ve ilgi odağı oldu.

 Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü

Magnum’un yeni yaz lezzetleri Sunlover ve Starchaser’in kutlandığı gecede davetliler, JVKE’nin NASA katkılarıyla elde edilen Güneş’in çıkarttığı gerçek sesler ile yeniden düzenlediği Golden Hour parçasının yepyeni versiyonu (ft. the Sun) [Sunlover-Starchaser Edit]’i ilk kez dinleme fırsatı buldu.

Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü
Tiktok’da dünya listelerinde viral olup daha sonra evrensel bir parçaya dönüşen “Golden Hour” şarkısı ile başlayan gece, müzik ve dansla haz dolu anlara sahne oldu.

 Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erçel, Magnum’un partisinde Amerikalı oyuncu Eva Longoria’yla beraber kameraların karşısına geçti.

Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü

48 yaşındaki Eva Longoria, Hande Erçel’in fit fiziğini görünce şaşırdı ve 29 yaşındaki oyuncuyu övdü. Bu arada Hande Erçel’in Cannes maceralarıyla ilgili rekor tweet atıldı.

Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü

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