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Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten

Başarılı rap müzik sanatçısı Aksan’dan 15 şarkılık albüm geldi.

Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten

Son zamanlarda trend şarkılara imza atan genç rap müzik sanatçısı Aksan’dan sevenlerine müjde…

Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten

Aksan, aylar süren hummalı bir çalışmanın ardından hayranlarını sevindirdi. Tüm parçaların mix ve masteringlerini kendisinin yaptığı “Yüksek” adlı albümün çıkış şarkısı da aynı adı taşıyor. Albümde birçok popüler isimle düet yapan Aksan, Düşman adlı şarkısında da İspanyol rap sanatçısı Bouza ile çalıştı.

Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten

Ayrıca Uzi, Critical, Murda ile de bu albümde feat çalışmasına yer veren Aksan’ın ilk albüm klibi de Ein Bertinaxe Film tarafından çekildi. Dünyada birçok ünlü ismin klibine imza atan Ein Bertinaxe Film tarafından çekilen klipte birbirinden ilginç görseller yer alıyor.

 

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